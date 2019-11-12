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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bursalı annelerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere börek İzle

Bursalı annelerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere börek İzle

Getirilen böreklerin fırında ısıtılması

Şehit Şehit Yakınları Şehit Anneleri Çakal 

-Hasan Acar açıklama
-Askeri yetkililere börekleri teslim etmesi
-Askere börek ikramı
-detaylar
-arşiv görüntüler

( ŞANLIURFA )- Bursalı asker ve şehit anneleri Mehmetçiğe elleriyle börek yapıp gönderdi ŞANLIURFA

- Bursalı asker ve şehit anneleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan ve Suriye sınırında eli tetikte hazır bekleyen Mehmetçiğe kendi elleriyle yaptıkları börekleri gönderdi. Börekler Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de Mehmetçiğe teslim edildi.Bursa'dan Akçakale'ye gelen esnaflar ve şehit yakınları Akçakale ilçesinde yaptığı ziyaretlerin ardından börekleri fırınlarda ısıtarak araçlara yükledi. Börekler, sınır hattında görev yapan Mehmetçiklerin birliğine teslim edildi. Esnaflar ve şehit yakınları Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ve harekata katılan askerlerin yalnız olmadığını göstermek istediklerini ifade etti.
Bursalı esnaf Hasan Acar, "Asker anneleriyle Bursa milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ve usta arkadaşlarımızla beraber tam 50 tepsi ve 250 kilo böreğimizi alıp Akçakale'ye geldik. Akçakale Kaymakamı bizi çok iyi karşıladı, nasip olursa böreklerimizi Mehmetçiğimize ikram etmek istiyoruz" dedi.
Şehit aileleri ve esnaflar kendi elleriyle Mehmetçiğe börek ikramı yaptı.
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