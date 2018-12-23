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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bursa'ya sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Bursa'ya sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

otoyolda zorluk yaşayan otomobiller

Hava Sıcaklığı Güzergah Aşırı Hız 

-sis çeken yoldan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü oto yollarda, sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Bursa-İzmir ve Ankara güzergahında oto yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı en yüksek 5 derece olarak ölçülürken, akşam saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesi düşünce özellikle otoyolda seyreden sürücüler yolda ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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