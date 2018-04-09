Bursa'ya metro müjdesi

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( BURSA ) -- Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Metrosu ile Osmagnazi Metrosu'nun temelini bu yıl içinde atmayı planladıklarını açıkladı BURSA



- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tamamı yeraltından geçecek şekilde planlanan ve şehrin en yoğun bölgelerini kapsayan 6.2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu’nun temelini bu sene içerisinde atmayı planladıklarını açıkladı.

Başkan Alinur Aktaş, Pınarbaşı Camii'nde kılınan sabah namazının ardından şehrin tarihi bölgelerinde bulunan mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mestan';ın da yer aldığı toplantıya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile Alipaşa, Alaattin, Pınarbaşı, Alacahırka, Osmangazi, Tahtakale, Molla Fenari, Molla Gürani, Kavaklı, Halil Paşa ve Maksem mahalle muhtarları katıldı.

"Tamamı yer altından olacak" Sanayiyle iç içe yaşayan Bursa’nın hızla geliştiğini ve büyüdüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, ‘Eski Bursa’ denilen bölgenin özellikle Uludağ';ın akış güzergahında olması sebebiyle bir miktar dezavantajlar yaşadığını, yoğunluğun trafik düzenini ağırlaştırdığını söyledi.



Göreve gelir gelmez trafik ve ulaşım konusunda hamleler yaptıklarını, olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, önümüzdeki günlerde güzel gelişmelerin devam edeceğini dile getirdi. Bursa';da çok konuşulan trafik meselesini artık şehrin gündeminden kaldırmak istediklerini anlatan Başkan Aktaş, "İnşallah yeni metro yatırımlarıyla trafikte rahatlamayı bir nebze de olsa başaracağız. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız son görüşmede, ';Kesinlikle raylı sistem yapma. Metro veya metrobüs uygula'; şeklinde tavsiyeleri oldu. Metro tamamen yeraltı olduğu için maliyetli yatırım olabilir. Ama inşallah şehrin en yoğun bölgeleri olan Ulucami, Hanlar Bölgesi ve Yıldırım';ın üst kısımlarını içine alan 6.2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu’nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz. Tamamı yer altından olacak ve trafiğin akışını bozmayacak" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mestan ise bölgedeki sıkıntıları Başkan Aktaş';a yerinde göstermek istediklerini, şehrin ‘maneviyat bölgesi olan’ eski yerleşim yerlerinin fiziki şartlardan dolayı nispeten sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Başkan Aktaş’ın ‘göreve geldiği günden itibaren’ şehre pozitif enerji getirdiğini söyleyen Mestan, bakanından il yönetimine kadar hep birlikte uyum içerisinde çalışarak Bursa';yı daha iyi yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

Toplantının ardından Başkan Aktaş, Milletvekili Mestan ve muhtarlarla birlikte Molla Fenari Mahallesi’ni gezerek sıkıntıları yerinde inceledi. (SA-İHS-Y-

