Bursa Uludağ Üniversitesi öğrenci adaylarına kapılarını açtı Haberi

-bilgi alan öğrencilerden detaylar

-öğrenci adaylarıyla röportaj

-rektör yardımcısı ile röportaj



( BURSA ) BURSA



- Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından düzenlenen üniversite öğrenci adaylarına yönelik ‘Tanıtım ve Tercih Günleri’ başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 23-25 Temmuz tarihleri arasında Görükle Merkez Kampüsü Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde üniversite öğrenci adaylarına üniversite hakkında bilgi veriyor. ‘Tanıtım ve Tercih Günleri’ adı altında yapılan etkinlik kapsamında her bölümün açmış olduğu stantlarla öğrenci adayları bilgilendiriliyor. Yüksekokullar, burslar, sosyal aktiviteler, bölümler, meslekler gibi birçok konuda alanında uzman personelden bilgi alan öğrenci adayları, kariyer planlarını nerede şekillendirecekleri hakkında bilgi sahibi oluyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, “Üniversitemiz Bursa gibi tüm zamanların en güzel şehirlerinden birisinde bulunuyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Uludağ Üniversitesi artık köklü üniversiteler arasına girmiştir. Birçok yönden kendini ispatlamıştır. Bunları değerlendirdiğimizde öğrencilerimizin burayı tercih etmesini bekliyoruz” dedi.

Tanıtım günlerinin 3 gün devam edeceğini son gün de ise Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacağını altını çizen Doğangün, “Özellikle Bursa’dan öğrencilerimizin gelip görmesini istiyoruz. 22 birimimiz burada stant açtı. Gelen öğrencilere bilgiler veriyorlar. Bazı bölümleri gezdiriyoruz. 11 bin civarında kontenjanımız var. Bursa’da olmanın avantajı ile büyük oranda bunu dolduruyoruz. Bazen birkaç bölümümüzde dolmayan kontenjanlarımız oluyor” dedi.

Üniversite öğrenci adayı Rabia Özdemir, Balıkesir Gönen’den geldiğini ifade ederek, “Fen bilgisi öğretmenliği düşündüm. Bu aklımda yoktu ama puanım buna tuttu. Bursa’ya aile yakın olsun diye geldim. Aslında Uludağ Üniversitesi’nin imkanları çok fazla. Ulaşım ve yaşam anlamında benim için çok avantajları var. Ben ilköğretim matematik düşünüyordum. Burada aynı şekilde çap yaparak onu sağlayabileceğimi öğrendim” diye konuştu.

503 puan alarak 6 bin 54’üncü sırada yer alan bir öğrenci ise, “Tercih listemde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olabileceğini söylediler. Bende geldim gezdim. Ortamı çok beğendim. Yeşil ve düzenli olması ilgimi çekti. Balıkesir’den geliyorum ama burayı değerlendireceğim. İstanbul’da farklı tıp fakülteleri de olabilirdi ama burası daha çok hoşuma gitti” şeklinde konuştu.



