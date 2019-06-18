Bursa Ulucamii’nde Mursi için gıyabî cenaze namazı kılındı Haberi

-vatandaşla röportaj

-gürsu belediye başkanı mustafa ışık ile röportaj

-dua edilmesinden detaylar



( BURSA ) BURSA



- Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bursa Ulucamii’nde gıyabî cenaze namazı kılındı. Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede söz aldıktan sonra baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için bütün Türkiye’de olduğu gibi Bursa Ulucamii’nde de Bursa İl Müftüsü İzani Turan tarafından gıyabî cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazının ardından Mursi için dua edildi. Törene çok sayıda vatandaş, sivil toplum kuruluşu ve siyasetçiler katıldı.

Cenaze namazına katılan vatandaşlardan Oğuz Düzgün, “Hüzünlüyüz, ama bir o kadar da adelet için umutluyuz. Umarım İslam dünyası ve genelde de insanlığın içinde bulunduğu bu adaletsiz girdabından kurtulacağız” dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bütün dünya Mursi’yi tanıyor ve mücadelesini biliyor. Allah herkese onun gibi mücadele etmeyi nasip etsin. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

Ulucami’de ikindi namazında bir gıyabî cenaze namazı daha kılınacak.

