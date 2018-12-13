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( BURSA ) Bursa turizm kozunu etkin kullanacak BURSA



- Bursa'nın kültürel, tarihi, doğal ve sosyal zenginliğini ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtmak, korunma ve gelişimlerini sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulan ve bugüne kadar faaliyetlerini valilik başkanlığında yürüten Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği’nin başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi. Aktaş, 17 ilçe belediyesi ile turizmle ilgili kamu ve özel tüm paydaşların bir araya geleceği yeni dönemde Bursa’nın turizm kozunu en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi.



Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği’nin 2018 yılı son meclis toplantısı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda yapıldı. Birlik Meclis Başkanvekili olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapılan toplantıda 2019 yılı faaliyet raporu ve bütçesi görüşüldü. Toplantıda birliğin yapılanmasıyla ilgili önemli kararlar alındı. Kurulduğu günden bu yana tüzük gereği il valisinin başkanlığını yaptığı birliğin başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi ve 9 ilçe belediyesinin üye olduğu birliğin daha katılımcı bir şekilde hizmet vermesi amacıyla 17 ilçe belediyesinin de birlik içinde yer alması konusunda görüş belirtildi. Toplantıda ayrıca bütçenin binde 2’si olan birliğe katılım payının 2019 yılı itibariyle binde 1’e düşürülmesi kararlaştırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugüne kadar valiliğin başkanlığında çalışmalar yapan Kültür Turizm Tanıtma Birliği’nin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda çalışmasıyla ilgili sürecin başladığını söyledi.



Birliğin bugüne kadar Büyükşehir ve 9 ilçe belediyesi üyeli bir yapıda olduğunu dile getiren Aktaş, “Kalan 7 ilçeyi de hemen bu sürece dahil edeceğiz. Her ilçemizin kendine has aynı değerleri var. Turizmle alakalı 17 ilçe belediyesinin, özel sektör ve kamudaki tüm paydaşların içinde yer alacağı bir süreci başlatıyoruz. Tabi ki valiliğimizle de sürekli istişarelerimizi yapacağız. Toplantıda, kentimizin turizm standartlarını daha ileri taşımak için neler yapabiliriz, onları istişare ettik. Turizm bu şehrin en önemli kozlarından biri. Ucu açık ve üzerine çok yatırımların yapılabileceği bir alan. Biliyorsunuz valiliğin buraya direkt ayırdıkları bütçesi yoktu, sadece başkanlık ediyordu. Artık kendi içimizde, beraberce seçilmiş başkanlar ve seçilmiş belediye meclis üyeleri olarak, kente değer katma derdiyle hareket eden insanlar olarak artık biraz daha kendimiz karar vermek durumundayız” diye konuştu.



