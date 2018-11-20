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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa sis altında kaldı

Bursa sis altında kaldı

Bursa’nın sisli tarihi sembolleri

Hayalet Tarihi Mekan 

-Bursa genel görüntüler
-Teleferikten sisli hava görüntüsü

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da dün akşam saatlerinden beri etkili olan sis, şehrin tarihi silüetlerini gözlerden gizledi. Bursa’da yoğun sis etkili oluyor. Şehrin tarihi mekanlarından Ulucami, Yeşil Türbe, Tophane surları ve saat kulesi, Emirsultan Cami ve eski Bursa olan Demirkapı, İvazpaşa, Muradiye, Emirsultan, Yeşil, Teleferik ve Uludağ’ın diğer yamaçlarında bulunan bazı mahalleler sis perdesi altında adeta kayboldu. Sisli hava ile birlikte trafikte azalma olduğu görüldü.
Adeta hayalet şehre bürünen Bursa, tepeden kuşbakışı olarak görüntülendi.
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