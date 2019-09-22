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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Bursa şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

-cenaze namazından detaylar

Şehit Hastane Kabristan Beyin Kanaması Cenaze Namazı 

--babanın taziyeleri kabul etmesi

( BURSA ) BURSA

- Adana'da askerlik görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olan Şükrü Gürbüz’ün cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde ikamet eden 20 yaşındaki Şükrü Gündüz, vatani görevini yaptığı Adana'daki birliğinde sabah saatlerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit’in cenazesi ilk önce baba evine getirilerek dua edildi. Daha sonra şehidin cenazesi Ovaakça Merkez Camiine getirildi.
Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bursa milletvekilleri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursalı vatandaşlar katıldı.
Cenazede baba Ali Gürbüz’ün ayakta durmakta güçlük çekerken, namaza binlerce kişi katıldı.
Alınan helalliğin ardın cenaze tekbirler eşliğinde Ovaakça aile kabristanına defnedildi.
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