Bursa polisinin başı asılsız ihbarlarla dertte

( BURSA -ÖZEL)- Saatin kaç olduğunu, eşinin nereye gittiğini sormak için bile 155'i arıyorlar- Her ay yapılan 50 binin üzerinde ihbardan 6 bini asılsız çıkıyor- En çok asılsız ihbar çocuklar tarafından yapılıyor- İhbarlar hem can kurtarıyor hem de güldürüyor BURSA



- Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün başı yapılan asılsız ihbarlarla dertte, her gün ortalama 2 bin 500 ihbarın yapıldığı 155 polis ihbar hattını saatin kaç olduğunu sormak için arayanlar bile bulunuyor. Her ay 50 binin üzerinde gelen ihbar telefonlarının 6 bini asılsız çıkıyor. En çok asılsız ihbar ise çocuklar tarafından yapılıyor. Ayda ortalama 50 bin ihbar telefonu alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü 155 ihbar hattına gelen ihbarlar hem can kurtarıyor hem de güldürüyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü 155 ihbar hattında görevli yaklaşık 57 polis memuru bir yandan şehirde yaşanan asayiş olaylarıyla ilgilenirken, bir yandan da vatandaşlardan gelen ilginç şikayet ve taleplerle karşılaşıyor. Gelen ihbarlar sayesinde şehirdeki asayiş olaylarına anında müdahale edilirken kimi ihbarlar ise güldürüyor. 155 ihbar hattına günde 2 bin 500, ayda ise ortalama 50 bin ihbar yapılıyor. Bu ihbarların yaklaşık 44 bini gerçek çıkarken geri kalan 6 bin ihbar asılsız çıkıyor. En çok asılsız ihbar telefonu çocuklar tarafından geliyor, vatandaşlar ise trafiği tehlikeye düşürme ve kavga konularında asılsız ihbarlarda bulunuyor. Alo 155 saat kaç? İhbarlar en çok saat gece 22.00 ile 00.00 saatleri arasında yapılırken hafta sonları bu sayı neredeyse 2 katına çıkıyor. Konuyla ilgili Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan verilere göre vatandaşların en çok şikayetçi olduğu konular parklanma, trafiği tehlikeye düşürme, kavga ve gürültü. Ekipler vatandaştan gelen her ihbarla en kısa sürede ilgilenmeye çalışırken bazı ihbarlar ise güldürüyor. Vatandaşlardan gelen komik ihbarlar arasında, “Alo 155 saat kaç?”, “Eşim evden çıktı, ne zaman eve gelir bilginiz var mı?”, “Ramazanda kahveler kapalı mı, ben oruç tutmuyorum kahvelerin kapalı olması doğru mu?”, “Köpekler gürültü yapıyor, susturur musunuz?” “Seviyorum merkez”, “Sizi çok seviyoruz” oluyor.