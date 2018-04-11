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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa polisinden film gibi operasyon

Bursa polisinden film gibi operasyon

araç takibi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Ruhsatsız Silah Narkotik Film Gibi 

-aracın durdurulması
-şahısların araçtan indirilmesi
-araçta arama yapılması

( BURSA )- Bursa polisi film sahnelerini aratmayan operasyonda 125 bin liralık uyuşturucu aldı BURSA

- Bursa'da narkotik polisinin yaptığı film gibi operasyonda piyasa değeri 125 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik başlatılan amansız mücadelede uyuşturucu ticaretini en aza indirmeye çalışıyor. Son olarak aldıkları ihbarlar neticesinde şehir merkezine uyuşturucu getirecekleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatan ekipler, film sahnelerini aratmayacak bir operasyona imza attı. Ö.H, B.O, H.K, İ.H.D, ve Y.Ş. isimli 5 kişiyi takibe alan ekipler şahıslara ait aracı kıskaca aldı. Seyir halindeki araç ekipler tarafından Osmangazi ilçesinde etrafı sarılarak durduruldu. Araçta bulunan Ö.H, B.O, isimli 2 kadın ile H.K, İ.H.D, ve Y.Ş. indirilerek üst aramaları yapıldı. Şahısların üzerinde 1 adet ruhsatsız silah çıkarken araçta ise piyasa değeri 125 bin lira olan 500 gram metanfetamin, 60 gram kokain, bir miktar esrar ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DE-AF)
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