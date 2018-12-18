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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
BURSA) Polisin dikkati sonucu defineciler kazamadan yakalandı Video

BURSA) Polisin dikkati sonucu defineciler kazamadan yakalandı Video

Polis ekiplerinin suç unsurlarını incelemesi

( BURSA

Polis Akalan Ticari Araç Gaz Maskesi Polis Ekipleri 


- İznik'te polisin şüphe üzerine durdurduğu defineciler, suç aletleri ile birlikte yakalandı. Olay, Bursa'nın İznik İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulvahap Tepesi yolu, mezarlık mevkinde devriye atan polis ekipleri, park halinde ve içinde iki kişinin bulunduğu 16 CJF 13 plakalı ticari araçtan şüphelendi. Şahısların üzerilerinde ve araçlarında arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu tahmin edilen küçük bir parça ile birlikte, aracın arkasında kazma, kürek, fener, gaz maskesi ve dedektör ele geçirdi. Olayla ilgili Y.K. ve İ.Ş. isimli şahıslar sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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