Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa'nın yanan ciğerlerine ilk fidanı Bakan Pakdemirli dikecek İzle

Bursa'nın yanan ciğerlerine ilk fidanı Bakan Pakdemirli dikecek İzle

arşiv görüntü

( BURSA )- Bursa'da yanan 36 hektar alan ağaçlandırılacak BURSA

Bild Bolat Demirli Gesi Orman Yangını 


- Bursa'da ağustos ayında Mudanya ilçesi Çağrışan ve Göynüklü bölgesinde çıkan orman yangınında zarar gören 36 hektarlık alanda, yanık ağaçlar temizlenerek yeniden toprak işlemesi yapıldı. Bölgeye ilk fidanı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin dikeceği belirtildi. Bursa'nın Mudanya ilçesi Çağrışan ve Göynüklü bölgelerinde, ağustos ayında çıkan orman yangınında 36 hektarlık alan küle dönmüş ve 8 bin 700 ağaç yanmıştı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından bölgedeki tüm yanık ağaçları temizledi. Ormanlık alana toprak işlemesi yapıldı. Yeniden orman kurulması amacı ile hazırlanan ağaçlandırma projesi kapsamında 15 farklı ağaç çeşidi olmak üzere 47 bin 800 fidan dikileceği belirtildi. Ağaçlandırma çalışması, 7 Aralık 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımları ile başlayacak. Bölgeye ilk fidanı Bakan Pakdemirli'nin dikeceği bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı