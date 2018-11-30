Bursa’nın meşhur 'Cantık'ından bir oturuşta 10 tane yiyen para ödemiyor İzle

-FIRINA SÜRÜLMESİ VE PİŞİRİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ

-FIRINDAN ÇIKAN PİŞİRİLMİŞ CANTIKLARDAN GÖRÜNTÜ

-PİŞMİŞ CANTIKLARDAN GÖRÜNTÜ

-CANTIKCI YUSUF PİDECİ RÖP



( BURSA -ÖZEL) Bursa’nın meşhur "Cantık"ından bir oturuşta 10 tane yiyen para ödemiyor- Bu lezzeti tatmak için yurt dışından gelenler var- Bursalılar pazar kahvaltısını "Cantık"la yapıyor BURSA



- Bursa’nın dünyaca meşhur "Cantık"ından yemek için farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden Bursa’ya gelenler var. Bir firma, bir oturuşta 10 cantık yiyenden para almıyor. 1952 yılından itibaren üretilen Bursa’ya has cantığın ünü o kadar yayıldı ki bu lezzeti tatmak için Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve farklı ülkelerden insanlar Bursa’ya geliyor. Asıl ismi Tatar pidesi olan ve Bursa’da bir pidecinin Bursa’ya has şekilde ürettiği cantık, özel mayalanmış 125 gram hamur içerisine 60 gram dana kıyması ve çeşitli baharatlar konularak yapılıyor. Odun ateşiyle yakılan fırınlarda 3 dakika pişirilen cantık servise sunuluyor. Kayhan'da ilk Bursa usulü cantığı üreten Acı Dayı firması 10 cantık yiyenlerden para almıyor. Bu zamana kadar en fazla bir kişi bir oturuşta 15 cantık yemeyi başarmış. 10 tane ve üzerinde cantık yiyen ise ayda bir kişi ancak çıkıyor. 1952 yılından itibaren Bursa’nın meşhur cantığını ürettiklerini ifade eden Acı Dayı'nın işletmecisi Yusuf Pideci, “1952 yılında babam ve amcamlarının açtığı cantık salonunu ben işletmeye devam ediyorum. Bursa cantığı 125 gram hamur içerisine 60 gram dana kıyması, baharat ve domates karışımı konularak yapılır. Cantığı kara fırında 3 dakika odun ateşinde pişiriyoruz. Pişen cantıkları tezgahta en fazla 15 dakika tutup kaldırıyoruz. Meşhur Bursa cantığını yemek için Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor. İşletmemizde ilk kurulduğu zamandan itibaren devam eden bir uygulamamız var. Bir oturuşta 10 tane ve üzeri cantık yiyenden ücret almıyoruz” dedi.



