Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursa’nın meşhur 'Cantık'ından bir oturuşta 10 tane yiyen para ödemiyor

Bursa’nın meşhur 'Cantık'ından bir oturuşta 10 tane yiyen para ödemiyor

CANTIĞIN YAPIM AŞAMASINDAN GÖRÜNTÜ

Yurt Dışı 

-FIRINA SÜRÜLMESİ VE PİŞİRİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-FIRINDAN ÇIKAN PİŞİRİLMİŞ CANTIKLARDAN GÖRÜNTÜ
-PİŞMİŞ CANTIKLARDAN GÖRÜNTÜ
-CANTIKCI YUSUF PİDECİ RÖP

( BURSA -ÖZEL) Bursa’nın meşhur "Cantık"ından bir oturuşta 10 tane yiyen para ödemiyor- Bu lezzeti tatmak için yurt dışından gelenler var- Bursalılar pazar kahvaltısını "Cantık"la yapıyor BURSA

- Bursa’nın dünyaca meşhur "Cantık"ından yemek için farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden Bursa’ya gelenler var. Bir firma, bir oturuşta 10 cantık yiyenden para almıyor. 1952 yılından itibaren üretilen Bursa’ya has cantığın ünü o kadar yayıldı ki bu lezzeti tatmak için Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve farklı ülkelerden insanlar Bursa’ya geliyor. Asıl ismi Tatar pidesi olan ve Bursa’da bir pidecinin Bursa’ya has şekilde ürettiği cantık, özel mayalanmış 125 gram hamur içerisine 60 gram dana kıyması ve çeşitli baharatlar konularak yapılıyor. Odun ateşiyle yakılan fırınlarda 3 dakika pişirilen cantık servise sunuluyor. Kayhan'da ilk Bursa usulü cantığı üreten Acı Dayı firması 10 cantık yiyenlerden para almıyor. Bu zamana kadar en fazla bir kişi bir oturuşta 15 cantık yemeyi başarmış. 10 tane ve üzerinde cantık yiyen ise ayda bir kişi ancak çıkıyor. 1952 yılından itibaren Bursa’nın meşhur cantığını ürettiklerini ifade eden Acı Dayı'nın işletmecisi Yusuf Pideci, “1952 yılında babam ve amcamlarının açtığı cantık salonunu ben işletmeye devam ediyorum. Bursa cantığı 125 gram hamur içerisine 60 gram dana kıyması, baharat ve domates karışımı konularak yapılır. Cantığı kara fırında 3 dakika odun ateşinde pişiriyoruz. Pişen cantıkları tezgahta en fazla 15 dakika tutup kaldırıyoruz. Meşhur Bursa cantığını yemek için Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor. İşletmemizde ilk kurulduğu zamandan itibaren devam eden bir uygulamamız var. Bir oturuşta 10 tane ve üzeri cantık yiyenden ücret almıyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı