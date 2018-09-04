Bursa'nın ilk ‘Müzik Parkı’ açıldı

-Milletvekili Erkan Aydın konuşması

-Müzik Park'ından detaylar

-Ayak piyanosundan detaylar

-Vurmalı çalgılardan detaylar

-Minik öğrencilerden detaylar



( BURSA -HD) BURSA



- Bursa'da bir benzeri olmayan Nilüfer Müzik Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Park çeşitli enstrümanlar ve müzisyenlerin yaşam hikayelerinin yazıldığı banklarla donatıldı. Nilüfer Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı’na açılışı gerçekleştirilen Müzik Parkı Bursa'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Çeşitli enstrümanlar ve müzisyenlerin yaşam hikayelerinin yazıldığı banklardan oluşan park bin 200 metrekare alanda tasarlandı. Müzik Parkı açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüferlileri gülümsetme adına farklı projelerin Türkiye’ye örnek olabileceğini söyledi.



Nilüfer’in parklarla güzelleştiğini ve toplam 269 parkın mevcut olduğunu dile getiren Bozbey, “12 parkında yapımı devam ediyor. 269 park yaklaşık 900 bin metrekare civarında bir alana tekamül ediyor. Ağaçlandırma alanları ve yeşil alanlar hariç. Tabi ki bir taraftan yeni parkları yaparken diğer taraftan daha önceki yıllarda yapılmış olanları yeniliyor, onarıyoruz. Müzik Parkı gibi temalı parkları Nilüfer’e kazandırmaya devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki temalı parklarda hem gençler, hem çocuklar hem de her yaştan insanların faydalanabileceği güzel vakit geçirebileceği farklı bir atmosfer oluşuyor” dedi.

Nilüfer’in kültür sanat kenti olduğuna dikkat çeken Bozbey, “Kültür sanat kenti Nilüfer’e yakışan parkları oluşturmaya çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi de Müzik Parkı’mızdır. Gördüğünüz gibi burada çeşitli müzik enstrümanlarının yer aldığı bu parkta inanıyorum ki sadece Nilüferlilerin değil, kentimizi gezmeye gelen yerli yabancı insanların da, turistlerin de ilgisini çekecektir. Bu parkta birçok detay düşünülmüştür. Hoşça vakit geçirilecek birçok enstrüman mevcuttur. Yaklaşık bin 200 metrekare alan üzerine kuruludur. Alan olarak belki küçük gibi gözüküyor ama detaylarıyla çok büyük bir park aslında. Süs havuzundan tutun da dinlenme ve aktivite alanlarına kadar yerler mevcut. Aynı zamanda Zeki Müren bankında Zeki Müren dinleme fırsatınız olacak. Manolya ağacının gölgesinde Müzeyyen Senar’ı dinleyeceksiniz. Böyle bir ortamın hazırlandığı bir yerdeyiz. Onunla birlikte hemen arp şeklinde bir heykel tasarlandı. Orada da farklı bir su ve ışık görselleri oluşacak” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı Müzik Parkı’nın açılışına CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan, Erkan Aydın’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, ayaklı piyanoda kısa bir gösteri sunuldu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve milletvekilleri ritim enstrümanı ile müzik yaptı. Minik öğrencilerin oluşturduğu yaylı çalgılardan oluşan orkestranın verdiği konserin ardından program sona erdi.

