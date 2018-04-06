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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursa’nın fethinin 692. yıldönümü kutlamaları başladı

Bursa’nın fethinin 692. yıldönümü kutlamaları başladı

Fetih salasının okunması

Çatışma Medeniyetler Takvim Mimari Halk Oyunları 

-Halk oyunlarından detaylar
-mehterden detaylar
-kılıç kalkan oyunundan detaylar
-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşması
-Orhangazi türbesi'nde dua edilmesi
-Yürüyüşten detaylar

( BURSA -HD) BURSA

-. Kutlamalar 22 Nisan tarihine kadar coşkuyla devam edecek. Pınarbaşı Fetih Kapısı’ndaki tören, fetih salâsının okunması ile başladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törene katılanlara seslendi. Aktaş, bu topraklardan çok farklı medeniyetlerin gelip geçtiğini belirterek, “Her devlet kendince önemli sebeplerle Bursa’ya sahip olmak istedi. Osman Bey de yaklaşık 715 yıl önce beylikten devlete geçişin yolunun Bursa’dan geçtiğini gördü. 1300’lü yıllarda başlayan kuşatma, tam 23 yıl sürdü. Osman Gazi ile başlayan Bursa’nın fetih hareketi, 1326’da Orhan Gazi zamanında tamamlanabildi. Fetih sonrasında yapılan çalışmalarla Bursa, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifadeleriyle, ‘kuruluş çağının havasını saklayan’ şehir olarak bugünlere taşındı. Bu şehir Orhan Bey zamanında sur dışına taştı. Hüdavendigar zamanında Balkanlar'a kadar uzandı. Yıldırım zamanında mimarinin doruklarına ulaştı. Şehzadelerin çatışmaları arasında tarumar oldu. Çelebi Mehmet zamanında bu şehir tekrar kuruldu” dedi.
Bursa’nın çok yönlü bir şehir olduğuna vurgu yapan Aktaş, “Ortak akıl ile sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ben bu vesile ile 692 yıl önce bizlere içinde huzurla yaşadığımız ve yaşamaktan onur duyduğumuz, bir şehir bırakan ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.
Program daha sonra Osmangazi Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Mehter takımının da kısa bir konser vermesinin ardından sahneye Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi çıkarak hünerlerini sergiledi. Kortej halinde Tophane’de bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edilerek dua edildi. Fetih şenlikleri çeşitli faaliyetlerle 22 Nisan’a kadar devam edecek. Şenlik takvimi Bursa Valiliği’nin ve Osmangazi Belediyesi’nin internet sitelerinden takip edilebilir. (SD-MŞ)
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