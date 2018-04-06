Bursa'nın fethinin 692. yıl dönümü - BURSA

- Törenlerden detaylar - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşması Bursa 'nın fethinin 692. yıl dönümü - Tarihi Fetih Kapı'da sela okunmasıyla başlayan törende, mehter ve kılıç kalkan ekipleri gösteri yaptı - Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş:"692 yıl önce bizlere, içinde huzurla yaşadığımız şehir bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz"BURSA (AA) - Bursa 'nın fethinin 692. yıl dönümü kutlandı.Valilik ve Büyükşehir Belediyesince merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen törende, Bursa 'nın fethedilmesinin ardından Osmanlı ordusunun şehre girdiği Fetih Kapı'nın surlarında sela okundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Osman Gazi'nin başlatıp Orhan Gazi'nin sonuçlandırdığı Bursa 'nın fethinin 692. yıl dönümünü kutlarken, buna imzasını atan, emek veren tüm ecdadı rahmetle andıklarını söyledi.
Ecdadın, yüzlerce yıl önce güzel örneklerle donattığı Bursa 'nın, miras olduğunu belirten Aktaş, geçmişle geleceğin uyum içinde harmanlandığı mükemmel bir şehirde yaşadıklarını, Osmanlı şehir medeniyetinin mihenk taşı olan kentin, kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafyaya yol gösterdiğini ifade etti. - " Bursa tüm değerleriyle güzel bir şehir"Aktaş, bu topraklardan çok farklı medeniyetlerin gelip geçtiğini anlatarak, "Her devlet kendince önemli sebeplerle Bursa 'ya sahip olmak istedi. Osman Bey de yaklaşık 715 yıl önce beylikten devlete olan yolun Bursa 'dan geçtiğini gördü. 1300'lü yıllarda başlayan kuşatma 23 yıl sürdü. Osman Gazi ile başlayan Bursa 'yı fetih hareketi, 1326'da Orhan Gazi zamanında tamamlanabildi." dedi. Ecdadın miras bıraktığı kutsal emaneti geleceğe taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Aktaş, " Bursa , tarih, turizm, kültür, Uludağ ve tüm değerleriyle güzel bir şehir. El birliği ve ortak akılla çalışmalarımızı yapıyoruz. 692 yıl önce bizlere, içinde huzurla yaşadığımız şehir bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu. Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları, Bursa Mehter Takımı ve Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı ve halk oyunları ekiplerinin eşliğinde, Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine kadar yürüdü.Yürüyüşün sonunda türbelerde dualar edildi.Etkinliğe Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadıoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, davetliler ve vatandaşlar katıldı.