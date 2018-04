Bursa’nın fethi sempozyumda anlatıldı

-sergi açılışından detaylar

-mustafa dündar konuşması

-konuşmacılardan detaylar

-katılımcılardan detaylar



( BURSA - HD) BURSA



- Bursa’nın fethinin 692. yıldönümü çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen minyatür sergisi ve Bursa sempozyumu ilgi gördü. Ördekli Kültür Merkezi’nde ‘Minyatürler ve Yavuz Sultan Selim ve Divan’ sergisinin açılışı yapıldı. Sergi açılışının ardından ‘Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa Sempozyumu’ gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığının Heath W. Lowry tarafından gerçekleştirildiği sempozyuma Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. Mefail Hızlı konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa’nın 692. fetih yılındayız. Bizler 14 yıldır bunu sürdürüyoruz. 1 ayı kapsayan faaliyetler kapsamında hafta sonları sizlerle birlikte olacağız. Çok yönlü bir faaliyet programı var. Bilimsel, sportif, kültürel olmak üzere, halk kesimleri ile buluşan ne varsa hepsini uyguluyoruz. Geleneksel hale gelmiş bir faaliyet” dedi.

Dündar, “14 yıldır sempozyum devam ediyor, ama biz 9 yıl önce göreve geldiğimizde Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu hocamız bu işin başında bulunuyordu. Sempozyumla birlikte kitabı da yayımladık. Bu bize göre çok nadir olan bir olaydır. Biz bununla övünüyoruz. 34 bilim adamı tebliğ sundu. Blimsel olarak bir çalışma ortaya çıkmış oluyor. Kitap haline gelmesiyle bilim dünyası için yeni kaynaklar ortaya çıkmış oluyor” diye konuştu.

Tarihini bilmeyenlerin geleceklerine yön veremeyeceklerinin ifade eden Dündar, “Bundan dolayı tarihe önem veriyoruz. Bursa bir tarih şehridir. Fiziki yapıları, şehirciliği ile tarihi kimliğinin ortaya çıkması gerekiyor. Bunları zaten Osmangazi Belediyesi kentsel yenileme çalışmaları ile yapıyor. Tophane Meydanı’nda yarın açılış törenimizi yapacağız. Bu buluşmada her kesimden insan bulunacak” şeklinde konuştu.

Bursa’nın fethini herkesin hatırlaması gerektiğinin altını çizen Dündar, “Uluslararası yarı maratonu da yapılacak. 4 kilometrelik halk koşumuz var. Rahvan at yarışları, köy şenliği ve düğünü, fotoğraf yarışmaları yapılacak. Tarihi köylerin kültürünü de kitap haline getiriyoruz. Her etkinlikte 2 kitap basılıyor” dedi.

Oturum başkanlığını Heath W. Lowry'nin yaptığı sempozyumda tarihçilerden Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. Mefail Hızlı, Yavuz Sultan Selim’i ve Bursa’yı anlattı. (SD-MŞ)