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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları başladı

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları başladı

Törenlerden görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Düşman İşgali Yabancı Turist Sivil Toplum Kışla 

-Konuşmalar

( BURSA )- 96 yıl sonra aynı coşku- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bayrağı öperek teslim aldı BURSA

-. Bursa’nın işgalden kurtarılışının 96. yıldönümü kutlamaları büyük coşkuyla başladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan kurtuluş kutlamaları, vatandaşlardan ilgi gördü. 7’den 70’e tüm vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak olurken, yabancı turistler de kutlamaları ilgiyle izledi. Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi de yaptığı gösteriyle büyük takdir topladı. Gecede, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, Bursa'nın kurtuluşunu temsilî olarak canlandırdı. Türk bayrakları ile koşarak tarihi belediye binası önüne gelen milis kuvvetleri, vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında belediye binasındaki Türk bayrağı gaziler tarafından göndere çekildi. Daha sonra Orhangazi Camii'nden kurtuluş salâsı okundu. Daha sonra milis kuvvetleri temsilcisi, Türk bayrağını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a öperek teslim etti. Başkan Alinur Aktaş da bayrağı öperek teslim aldı. Protokol tarafından da gazilere çiçek takdim edildi. Törene, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu ile parti temsilcileri katıldı.
Kurtuluş törenleri yarın saat 10.00’da Tophane Meydanı’nda başlayacak yürüyüş ile devam edecek.
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