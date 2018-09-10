Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü - BURSA
- Genel detaylar Bursa 'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü - Kent genelinde düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere sahne olduBURSA (AA) - Bursa 'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Heykel semtindeki tarihi belediye binası önünde gerçekleştirilen kutlamalarda Bursa Tarihi Mehter Takımı ve Büyükşehir Belediye Bandosu konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi gösteri sundu.Program kapsamında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, kentin kurtuluşunu canlandırdı. Gazilerden birinin tarihi belediye binasına Türk bayrağı asması, vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.Etkinlik, "Kurtuluş Selası"nın okunmasının ardından sona erdi.Programa, Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.