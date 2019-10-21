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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'nın dünyaca ünlü deveci armudunun hasadına başlandı

Bursa'nın dünyaca ünlü deveci armudunun hasadına başlandı

-Bursa deveci armudun hasadından görüntü

Asad Köy Muhtarı Gübre Allah Kabil 

--armudun dalından toplanmasından görüntü
--dalındaki armutlardan görüntü
--toplanan armutların dizilmesinden görüntü
--hasanköy muhtarı ertuğrul türe röp
--üreticilerle röp

( BURSA - ÖZEL)- Bir dönüm bahçeden 6 ton ürün alan üreticiler kilosunu 2 lira 50 kuruştan satıyor BURSA

- Bursa'nın dünyaca ünlü deveci armudu hasadına başlayan üreticiler fiyat ve rekolteden bu yıl memnun. Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinin ova köylerinde yetişen iriliği kalitesi ve lezzetiyle ünü tüm dünyaya yayılan deveci armudunu üreticiler hasat etmeye başladı.
Bir dönüm bahçeden 4 ile 6 ton ürün alan üreticiler bu yıl kilosunu 2 lira 50 kuruştan satıyor. Fiyattan ve rekolten memnun olan üreticilerin tek sıkıntısı ise ilaç, gübre ve mazot fiyatlarını yüksek olması, Bursa'nın ovasında yetişen deveci armutlar toprağın bereketinden o kadar iri oluyor ki kimi zaman bir tanesi 1 kilonun üzerine çıkabiliyor. Bu yıl hasada başlayan Gürsu ilçesi Hasanköy, mahalle muhtarı Ertuğrul Türe, "Deveci armudu hasatı Gürsu'nun ilçesindeki köylerde başladı.
Bu yıl verim ve piyasa iyi inşallah sonuna kadarda böyle gider tüketicilerimiz armudu gönül ferahlığıyla yiyebilirler üreticilerimiz ilaç atma konusunda tamamen bilinçli, ruhsatı olmayan ilaç dozajının fazlasında atılmıyor. Bir dönüm armut bahçesi 4-6 ton ürün veriyor. Bu armudun Türkiye'nin gitmeyen ili yok Rusya başta olmak üzere dış ülkelere de ihraç oluyor. Dalında armut bu yıl 2 ile 2 lira 80 kuruş arasında satılıyor" dedi.
Diğer üreticiler ise "Bu yıl deveci armut hasadına başladık. Bu fiyatlar ve ürün çok güzel ama bizim sıkıntımız ilaç, gübre ve mazot fiyatlarının yüksek olması bu bizi zorluyor. Türkiye'nin en kaliteli armutları bizim ovamızda üretiliyor. Kalitesi ve lezzetiyle bir numara en güzel deveci armudu bu bölgede yetişiyor" şeklinde konuştu.
(BRK-
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