Bursa'nın deprem haritası çıkarılıyor

-Sistemin kurulup inceleme yapılması

-Mustafa Dündar ve Yardımcı Doçent Tün ile röportaj

-Bursa drone ( arşiv görüntüler)



( BURSA -ÖZEL)- 1855 yılındaki fay hattı için sismik çalışmalar başladı- Bursa ovasını Uluabat’tan Yenişehir’e kadar boydan boya geçen tek parçalı fay sisteminin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar:- “Çalışmalardan elde edilecek rapora göre, imar planlarını uygulayacağız”- Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün:- “Fay varsa risk azaltmaya yönelik tedbirlerimizi almaya başlayacağız” BURSA



- AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında Bursa ovasını Uluabat’tan Yenişehir’e kadar boydan boya geçen tek parçalı fay sisteminin hala aktif olup olmadığını tespit için sismik çalışmalar başladı.

Bursa merkez ve ilçelerde bir yıl boyunca sürecek çalışmalarda Türkiye’de tek olan sismik enerji kaynağı kullanılıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün öncülüğündeki uzman ekip, Bursa’daki çalışmalara ilk olarak Sırameşeler-Paşa Çiftliği bölgesinde başladı.

Türkiye’de sadece ETÜ’de bulunan sismik enerji kayağı ile 500 kilogram ağırlık düşürülerek yerin 800-900 metre derinliğine iniliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. "İmar planları deprem odaklı" Projenin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Başkan Dündar, Bursa’nın 1. derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeğini göz önünde bulundurarak çalıştıklarını belirtti.

Belediye olarak deprem başta olmak üzere yaşanabilecek tüm afet türlerine karşı hazırlıklı olma ve önlem alma amacıyla yürütülen bilimsel projelere her zaman katkı sağladıklarını kaydeden Dündar, “AFAD’ın öncülüğünde Bursa’daki 1855 yılındaki fay hattının hareketliliğinin araştırması yapılıyor. Fayın aktif olup olmadığını tespit etmek amacıyla sismik enerji kaynağı ile ölçüm çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde AFAD’ın çıkaracağı rapor çerçevesinde belediyelere durum bildirilecek. Gerekli tedbirler alınacak. İmar planları ve uygulamalarını da bu rapora göre gerçekleştireceğiz” dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün de, Bursa’daki sismik çalışmalara başladıklarını belirterek, “Uluabat Gölü’nden Yenişehir’e kadar uzanan ve en son 1855 yılında çalıştığını düşündüğümüz, büyük bir deprem üreten muhtemel fay hattı üzerinde sismik yansıma çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında yürütüyoruz. Bursa’daki bu çalışmalarımız önümüzdeki bir yıl boyunca devam edecek. Bu fayın olmamasını ümit ediyoruz. Ancak, doğada yağmur yağması kadar depremlerin olması da bir gerçek. Amacımız öncelikle, bu fayın varlığı konusunda çalışmalar yapmak. Daha sonra ise elde ettiğimiz bulguları yerel yönetimlerle paylaşacağız” diye konuştu.

Çalışmaları Türkiye’de sadece Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde bulunan sismik enerji kaynağı ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Tün, “500 kilogram ağırlık düşürmeli enerji kaynağı ile yerin 800-900 metre derinliğine kadar sismik yansıma verilerini görebiliyoruz. Bu şekilde örtülü fayın özelikleri konusunda faydalı bilgiler elde edebiliyoruz. Fay varsa risk azaltmaya yönelik tedbirlerimizi almaya başlayacağız” dedi.

Bursa’daki fay hattı tespit projesi kapsamında Osmangazi ilçesinde Paşa Çiftliği, Hüdavendigar ve Dereçavuş bölgelerinde devam eden sismik çalışmaların ardından şehrin farklı noktalarına geçilecek. AFAD Bursa destekli çalışmalara, Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediyesi de katkı koyuyor.

