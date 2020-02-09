Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da okullar tatil edildi

-Yollardan detaylar



( BURSA ) BURSA



- Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle tatil edildi. Kar kalınlığı Büyükorhan ilçe merkezinde 25, yüksek rakımlı mahallelerinde ise 35 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken Büyükorhan Kaymakamlığı da ilçedeki okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edilmesini kararlaştırdı. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ''Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır'' denildi. (AE-AF



loading...