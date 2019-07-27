Bursa narkotik operasyonu: 18 gözaltı İzle

-ele geçirilenler



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde "kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak" suçundan farklı adreslerde 11 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.K., K.C., İ.C.Ö., G.A., M.K., Y.N. ve V.N.'yi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 75 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve bin 430 TL para ele geçirildi. Şüphelilerden K.C., M.K. ve V.N. tutuklandı. İ.C.Ö., Y.N., G.A. ve E.K.'nın işlemleri sürüyor.

