Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa narkotik operasyonu: 18 gözaltı İzle

Bursa narkotik operasyonu: 18 gözaltı İzle

şüphelilerin emniyetten çıkması

Amfetamin Uyuşturucu Narkotik Metamfetamin Narkotik Operasyonu 

-ele geçirilenler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde "kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak" suçundan farklı adreslerde 11 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.K., K.C., İ.C.Ö., G.A., M.K., Y.N. ve V.N.'yi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 75 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve bin 430 TL para ele geçirildi. Şüphelilerden K.C., M.K. ve V.N. tutuklandı. İ.C.Ö., Y.N., G.A. ve E.K.'nın işlemleri sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı