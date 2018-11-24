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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun acı günü

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun acı günü

Cenazeden görüntü

Misyon Cenaze Bolat Köy Mezarlığı Akkale 

-Hakan Çavuşoğlu'ndan görüntü
-tabutun taşınması
-detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun dün vefat eden kayınpederi Seza Canlı toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, bir süredir evinde tedavi gören Sezai Canlı (88) dün Çınardere köyündeki evinde hayatını kaybetti. Canlı için, bugün ikindi namazını müteakip, Biga ilçesine bağlı Çınardere köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Tören öncesi, bir dizi ziyaret için kentte bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan köye gelerek TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu eşi Fatma Çavuşoğlu ve ailesine taziyelerini iletti. Bakan Turhan, daha sonra buradan ayrıldı. Çınardere Camisindeki törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ile protokol üyeleri ve Canlı ailesinin yakınları katıldı.
Cenaze namazının ardından Sezai Canlı köy mezarlığında toprağa verildi.

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