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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

arşiv

Polis Akalan Yakalama Kararı 

-fetö operasyonundan görüntü

( BURSA )- Görevdeki Yarbay FETÖ'den gözaltına alındı, 26 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor BURSA

- Bursa'da Terörle Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan bir yarbayın da bulunduğu 26 kişinin yakalanması için Bursa merkezli 15 ilde operasyon düzenledi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirdiği örgüt mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şahısların yakalanmaları için çalışmalara başladı.
Aralarında halen görevde oldukları öğrenilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 teğmen, 8 astsubayın da bulunduğu 26 kişinin adreslerini tespit eden TEM ekipleri Bursa merkez olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'da çok sayıda polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, çalışmaların henüz devam ettiği öğrenildi. (DE-İHS)
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