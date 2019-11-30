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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa Kültür Sanat Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, dünyadaki bütün kültürleri makamında topladı İzle

Bursa Kültür Sanat Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, dünyadaki bütün kültürleri makamında topladı İzle

DÜNYANIN PERK ÜLKESİNDEN O ÜLKENİN KÜLTÜRÜNÜ ANLATAN HEDİYELİK EŞYALARDAN DETAYLAR

Eziler Yurt Dışı Hediyelik Eşya Festival Genel Sekreter 

-AHMET ERDÖNMEZ'İN HEDİYELİK EŞYALARI RAFLARA DİZMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-HEDİYELİK EŞYALARDAN VE ODADAN DETAYLAR
-AHMET ERDÖNMEZ RÖPORTAJ

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa'da görev yapan genel sekreter, gezdiği ülkelerden topladığı hediyelik eşyalardan koleksiyon yaptı. Bursa Kültür Sanat ve Kültür Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, odasını dünyada ziyaret ettiği 35 ülkeden aldığı ve arkadaşlarının getirdiği kültürel hediyelik eşyalarla donattı. Bu odaya giren misafirler, dünyadaki bir çok ülkenin kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Her ülkenin kendi kültürünü anlatan hediyelik eşyasını odasında teşhir eden Erdönmez'in makamını ziyaret edenler, gözlerini her biri birbirinden farklı hediyelik eşyaları uzun uzun incelemekten alamıyor. Genel sekreterin odasında onlarca ülkeden yüzlerce hediyelik eşya bulunuyor. Odasında sergilediği farklı sergiyle ilgili bilgi veren Ahmet Erdönmez, "İşimiz dolayısıyla yurt dışında gezilerimiz oluyor. Bu gezilerde dikkatimi çeken şu konu oldu. Her ülke kendi kültürünü bir şekilde tanıtıyor. Bunun biri de hediyelik eşyalar; hangi ülkeye giderseniz gidin, kendi kültürünü mutlaka bir hediyelik eşya üzerinde gösteriyor. Çinlilerin balık tutan adamları, Afrikalılarda maske kültürü var. Kendi kültürlerini maskelere aktarıyorlar. Bir hafta önce Endonezya'daydım, maske festivaline katıldım. Oradan da maskeler aldım. Venedik'e gidiyorsunuz, orada küçük gondolları hediyelik eşya olarak satıyorlar. Dünyanın her ülkesinde tarihi kostümler önemli. Bunları küçük bebekler halinde hediyelik eşya olarak uyarlayıp, kendi giyim kuşam kültürlerini tanıtıyorlar. Dünya ülkelerinin hediyelik eşyalarına baktığınızda, mutlaka o ülkenin kültürünü de görebiliyorsunuz. Benim bu hediyelik eşyaları biriktirme gayem şu; dünya ülkeleri kendi kültürlerini hediyelik eşyaya nasıl yansıtıyor? Bunları yakından görmek için bu hediyelik eşya koleksiyonunu yapıyorum. Ben şu âna kadar 35 ülkeyi ziyaret ettim. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında ülkeleri gezdim. Dünyada hayat, para ve zenginlik çok önemli, ama bunların ötesinde gittiğim her ülkede şunu gördüm; kendi kültürlerine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Burada sadece benim gittiğim ülkelerden aldığım hediyelik eşyalar değil, farklı ülkelerden Bursa'ya gelen eş, dost arkadaş ve misafirlerin de getirdiği hediyelik eşyalar var. Benim odamı ziyaret edenler dünyadaki bir çok ülkenin kültürünü tanımış oluyor" dedi.

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