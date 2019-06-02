Bursa kestanesi drone ile korunacak

-drone ile ağaçlardan yakın çekim

-drone detayı

-Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın



( BURSA - ÖZEL)- Drone gal arılarının korkulu rüyası olacak BURSA



- Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, kestane veriminin azalmasına sebep olan kestane gal arısı zararlısına karşı biyolojik mücadelede drone kullanacak. Türkiye’de, 2014 yılından itibaren görülmeye başlanan kestane gal arısı zararlısının ne kadar alanda ve ne düzeyde zarar verdiğine dair çalışmalar için Türkiye’de bir ilke imza atılıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlardaki Kestane gal arısı zararlısının, yoğun şekilde yayılış gösterdiği orman alanlarını multispectral kameralı drone ile tarayarak haritalamayı hedefliyor. Bu hassas çalışmalar neticesinde elde edilen koordinatlı harita verileri ışığında etkin biyolojik mücadele stratejisi belirlenecek. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında üretimi gerçekleştirilen Torimus Sinensis (faydalı), salım noktaları ve miktarları da belirlenecek. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün Yalova’da 7 bin 935 hektar, Bursa’da bin 833 hektar, Mustafakemalpaşa’da bin 512 hektar, İnegöl’de 300 hektar olmak üzere toplam 11 bin 580 hektar alanda kestane saf veya kayın, meşe ve ıhlamur ağaçları ile karışım halinde bulunmaktadır. Projede kullanılacak olan kamera seçiminde dünyada tarım ve orman alanlarının sağlık durumunu, bitkisel tür çeşitliliği ve ürün rekoltesi tespiti gibi değerleri ölçebilen sistem tercih edilmiştir. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Kurulan biyolojik laboratuvarda Torimus Sinensis üretimine başlandı. 2014 yılından bugüne kadar üretilen faydalı böceklerle mücadelemiz devam ediyor. Gerek bölgemizde, gerekse bölgemiz dışındaki bu gal arılarının yaptığı zararlar bilinmiyor. Bizde bununla ilgili çalışma başlattık. İnsansız hava aracı ile zarar gören alanlar tespit edilecek. Yazılımla birlikte haritalanacak. Ortaya çıkarılacak olan harita bize yol gösterecek. İnşallah birkaç ay gibi kısa zamanda projenin meyvelerini almış olacağız. Türkiye’de ilk defa böyle bir sistemi kullanmış olacağız” diye konuştu.

Kameralar ile sadece kestane gal arısı yayılışı değil, orman alanlarındaki tür çeşitliliği, defne potansiyel alanlarının tespitinde, gençleştirme ve ağaçlandırma sahalarındaki fidan kurumalarının yoğunluğunun belirlenmesi de yapılabilecek. (AÇ-İHS)

