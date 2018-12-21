Bursa İlahiyat Vakfı’ndan 43 yıla vefa Haberi

-caminin içinden detaylar

-vatandaşlar

-hafızlar ve dua edenler

-dekan ile röp.



( BURSA ) BURSA



- Bursa İlahiyat Vakfı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan ve eğitim görenleri mevlitle yâd etti. İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmış öğretmeninden memuruna ve öğrencisinden hizmetlisine kadar hepsi dualarla anıldı. İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı. Kur’an-ı kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okunurken, camiye gelenlere gül suyu ve lokum ikram edildi. Cuma namazı sonrası ise Fethiye Kültür Merkezi’nde merhum öğretim görevlisi İbrahim Benlioğlu anıldı. Bursa İlahiyat Vakfı olarak her yıl aralık ayının üçüncü cuması vefâ günü yapacaklarını ifade eden Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, “43 yıllık geleneği olan bir eğitim kurumuyuz. Dünyaya ilahiyatçı yetiştiren fakülteyiz. Şu anda 72 ülkeden farklı öğrencimiz okumaktadır. Vefâ, dostluktur, muhabbettir. Dostlukta sebat, sevgide süreklilik, bağlılık ve sadâkattir. Vefa, sözünde durmaktır. Ne var ki, modern hayat, tüketime ve yeni olana odaklanan, eskiyi, dünü unutmayı tembih eden zihniyet vefa kavramını da çoğu kere hayatımızdan çıkardı. İnsan, bir yönüyle unutan varlıktır. Biz vefa kavramını ilim hayatımızın gündemine taşımak istedik. Bununla, evvel emirde “hoca hakkını”, “arkadaş hukûkunu” ve “öğrenci sevgisini” tahkim etmek istiyoruz. Bizi yetiştiren, fakültemizi bugünlere taşıyan hocalarımızı hatırlayacağız. Vefâ sadece mana alemine göçenleri yâd değil. Yaşayanları da hatırlamaktır. Fakültemizin merhum hocalarını, öğrencilerini, memurlarını, hizmetlilerini, vakfımızın vefat eden mütevelli heyeti üyelerini ve gönüllülerini rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.



