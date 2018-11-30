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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru kapibara heyecanı - BURSA Haberi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru kapibara heyecanı - BURSA Haberi

- Detaylar Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru kapibara heyecanı - Hayvanat bahçesi sakinlerinden, dünyanın en büyük kemirgen hayvanlarından biri olan kapibara, 4 yavru dünyaya getirdiBURSA (AA) - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri arasında bulunan kapibara, 4 yavru dünyaya getirdi.AA muhabirinin hayvanat bahçesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dünyanın en büyük kemirgenlerinden kapibara 10 gün önce yavruladı.Bakıcıları tarafından özel beslenen 4 kapibara yavrusu fındık, fıstık, sebze ve meyvelerle besleniyor.Kilolu ve iri olmaları dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En İri Kemirgen Hayvanı" olarak adını yazdıran kapibaralar, sıfırın altında 25 derecede bile yaşayabilen kemirgenler olarak biliniyor.Kökeni Güney Amerika olan ve boyları yaklaşık 1,5 metreyi bulabilen kapibaralar, hem karada hem de su da yaşayabiliyor.Genelde onbeşerli gruplar halinde yaşayan kapibara fareleri, büyük cüsselerine rağmen dost canlısı olarak biliniyor.Soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kapibara fareleri, doğada gündüzleri gizlenmeyi geceleri beslenmeyi tercih ediyor.

Gündüzler Muhabir Hayvan Hayvanat Bahçesi 

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