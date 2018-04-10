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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa emniyetini çocuklar bastı

Bursa emniyetini çocuklar bastı

öğrencilere eğitimli polis köpeği ile gösteri yapılması

Polis Teşkilatının Kuruluşu Hatıra Fotoğrafı İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Polisleri 

-öğrencilerin polis teşkilatına ait araçları incelemesi
-il emniyet müdürü Osman Ak ile sohbet etmeleri
-hatıra fotoğrafı çekilmesinden görüntüler
-öğrencilerin araçlara bindirilmesi
-genel ve detay görüntüler

( BURSA -HD)- Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak 173'üncü yıl dönümünde emniyet müdürlüğünün kapılarını çocuklara açtı- Toplumsal olaylarda kullanılan zırhlı araçları inceleyen çocuklar meskun mahal operasyonlarında kullanılan Kobra 2 ve Kirpi'lerin üzerine çıkıp marş söyledi.

BURSA

- İl Emniyet Müdürü Osman Ak, polis teşkilatının 173. Yıl dönümü sebebi ile farklı okullardan birçok öğrenciyi emniyet müdürlüğünde ağırladı. Öğrenciler ziyaretten sonra emniyete ait zırhlı araçlara binerek ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye slogan attı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman AK, polis teşkilatının kuruluşunun 173. Yıl dönümü kutlamaları sebebi ile bir dizi etkinliklere katıldı.
Sabah saatlerinde çelenk koyma törenine katılan AK daha sonra Bursa’daki emniyet yetkilileri ile il emniyet müdürlüğü binasında organize edilen kokteyle katıldı.
Kokteylin ardından Ak, farklı okullardan çok sayıda öğrenciyi makamında kabul etti. Zırhlı araçlara yoğun ilgi Öğrencilerle sohbet eden Ak daha sonra emniyet binasının bahçesine inerek burada çocukları emniyete ait zırhlı araçlara bindirdi. Toplumsal müdahalelerde kullanılan zırhlı araçlar öğrencilere tanıtıldı. Çocuklar TOMA önünde selfie çekebilmek için birbirleriyle yarışırken diğer zırhlı araçlarında direksiyonuna geçip poz verdi. Eğitimli polis köpekleri, yunus ve Narkotik timlerine ait motosikletler, Shortland, Cobra2, Şahin, TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı), tarzı araçların bulunduğu faaliyette her birim kendi aracını tanıtarak öğrencilere mesleklerini anlattı. Bir narkotik polisinin öğrenciler önünde bakıcısı olduğu köpek ile yaptığı şov öğrenciler tarafından hayranlıkla izlendi. Öğrenciler etkinlikte özel harekat polislerinin meskun mahal operasyonlarında kullandığı zırhlı araçlara ilgi gösterirken Shortland, kirpi ve cobra2’lere binip, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Faaliyet emniyet müdürlüğü tarafından öğrencilere dağıtılan hediyelerle sona erdi.
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