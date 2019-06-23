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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa emniyetinden sürücülere ’abartmayın’ cezası İzle

Bursa emniyetinden sürücülere ’abartmayın’ cezası İzle

- Yapılan uygulamada polis ekipleri ve araçları detay

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-- Uygulamaların yapıldığı yollardan detay
-- Durdurulan araç detayları
-- İşlem yapılan araçların görüntüsü
-- Polis ekiplerinin işlem yapması
-- Modifiyeli ve abart egzozlu araçların detayları

( BURSA - ÖZEL)- "Abart egzoz" kullanan sürücülere ceza yağdı BURSA

- Bursa'da trafik ekipleri, abart egzoz ve modifiyeli araçlar üzerinde uygulama yaptı. Sürücülere toplam 26 bin lira para cezası kesildi. Bursa Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, abart egzoz ve modifiyeli araçlar üzerinde uygulama yaptı. Şehrin muhtelif noktalarındaki denetimlere çok sayıda polis katıldı.
Ekipler modifiyeli araçlar ve abart egzoz kullanan araçları tek tek durdurup inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde kurallara uymayan sürücülere, sigortası olmayanlara 108, film takan araçlara 235, abart egzozlu araçlara ise bin lira para cezası kesildi. Toplam 124 araç kontrol edilirken, 51 araca 26 bin lira para cezası kesildi. İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan sürücülerin bazıları polis ekiplerinin denetlemelerinden memnun olduklarını söylerken, bazıları ise yaptıklarının suç olduğunun farkında olmadığını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını dile getirdi.
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