Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa Emniyet Müdür AK şehit aileleri ile yemek yedi

Bursa Emniyet Müdür AK şehit aileleri ile yemek yedi

İl emniyet müdürünün şehit aileleri ile selamlaşması

Şehit Emniyet Müdürü Polis Memur Şehit Aileleri 

-Şehit ailelerinden görüntüler
-Vali İzzettin Küçük'ün girişi
-Genel ve detay görüntüler

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Polis Haftası sebebi ile şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen etkinliğe Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Cumhuriyet Savcısı Uğurhan Kuş, İl Emniyet Müdürü Osman AK, Bursa Müftüsü İzani Turan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, farklı birimlerde çalışan polis memurları ve şehit aileleri katıldı.
Emniyet Müdürü Osman Ak yemekten önce bütün masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ile selamlaştı. Yemek ikramlarının ardından şehitler için Müftü İzani Turan tarafından Kuran’ı Kerim okundu. Etkinlik yapılan duanın ardından sona erdi.
İlgili Foto Galeriler
Mehmetçik Silopili Çocuklarla Maç YaptıMehmetçik Silopili Çocuklarla Maç Yaptı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı