Bursa Emniyet Müdür AK şehit aileleri ile yemek yedi

-Şehit ailelerinden görüntüler

-Vali İzzettin Küçük'ün girişi

-Genel ve detay görüntüler



( BURSA -HD) BURSA



- Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Polis Haftası sebebi ile şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen etkinliğe Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Cumhuriyet Savcısı Uğurhan Kuş, İl Emniyet Müdürü Osman AK, Bursa Müftüsü İzani Turan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, farklı birimlerde çalışan polis memurları ve şehit aileleri katıldı.

Emniyet Müdürü Osman Ak yemekten önce bütün masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ile selamlaştı. Yemek ikramlarının ardından şehitler için Müftü İzani Turan tarafından Kuran’ı Kerim okundu. Etkinlik yapılan duanın ardından sona erdi.

