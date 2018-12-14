Bursa dünya liginde



- Dünya genelinde 5 binden fazla şehri refah seviyesine göre mukâyese eden Numbeo internet sitesinin ilk 150 şehir listesine 49’uncu sıradan giren Bursa, Türkiye’nin hayat kalitesi en yüksek şehri oldu. Hayat mâliyeti, emlâk fiyatları, suç, sağlık hizmeti, kirlilik ve trafik gibi kriterleri esas alarak hazırlanan listede İzmir 95, Ankara 121 ve İstanbul da 138’inci sırada yer aldı. Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarının meyvesini toplamaya devam ediyor. Tarihî ve kültürel miras alanında yapılan yatırımlarla Bursa’nın UNESCO dünya mirâsı listesine alınmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin refahı yükseltmeye yönelik çalışmaları meyvelerini veriyor. Alt yapıdan ulaşıma, çevreden spora, kentsel dönüşümden tarihî ve kültürel mirâsa kadar her alanda önemli projelerin hayata geçirildiği Bursa, refah seviyesinde de dünya ligine çıktı. Her yıl 5 binden fazla kenti değerlendiren sağlık, suç oranı, nüfus, trafik, pahalılık gibi kriterleri kıyaslayarak ‘hayat kalitesi en yüksek şehirler’ listesi hazırlayan Numbeo internet sitesinin 150 şehirlik listesine Bursa, bu yıl 49’uncu sıradan girdi. Listede ilk sırayı Avustralya’dan Canberra, ikinci sırayı Yeni Zelanda’dan Wellington ve üçüncü sırayı da Amerika’dan Raleigh şehri aldı. İlk 50 şehir arasında giren tek Türk şehri ise Bursa oldu. Sıralamada İzmir 95’inci, Ankara 121’nci ve İstanbul 138’inci oldu. “Çıtayı daha da yükselteceğiz” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, refah seviyesini daha da yukarıya taşımaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Refah seviyesini olumsuz etkileyen meselelerin başında ulaşım ve trafiğin geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Son bir yıldır neredeyse bütün enerjimizi ulaşım sorununa ayırdık. Akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletme çalışmaları ile bu alanda önemli bir mesâfe kat ettik. Ancak bu konuda esas köklü çözümleri 2035 yılını hedef alan ulaşım master planı ile üreteceğiz. Özellikle ulaşımda alacağımız olumlu sonuçlarla kalite sıralamasında Bursa olarak daha da yukarılara çıkacağımıza inanıyorum” dedi.



