Bursa’dan Erzincan’a yardım köprüsü...Sınav kalemleri köylerde okuyan öğrenciler için toplandı

-MALZEMELERİN TOPLANMASI



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa’da bir araya gelen 5 arkadaş, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) verilen sınav kırtasiye setlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için topladı. Farklı meslek gruplarından olan 5 gönüllü arkadaş, Erzincan’a tayin olan öğretmen arkadaşlarının isteğini kırmayarak ALES’in yapıldığı sınav merkezlerinden Uludağ Üniversitesi Kampüsü'ne gitti. Burada sınava giren kişilerin çıkmasını bekleyen gönüllüler, köy okullarında ihtiyacı olan öğrenciler için adaylardan ÖSYM’nin dağıttığı kalem, silgi ve kalemtıraşlardan oluşan sınav setlerindeki istedi. Sınavdan çıkanlar, bağış kampanyasına büyük ilgi gösterdi. Bursa’da öğretmenlik yapan Neslihan Kılıç, "Erzincan’da bir köy okuluna atanan öğretmen arkadaşım maalesef oradaki öğrencilerinin durumunun kötü olduğundan bahsetti. Biz de soğuk havaya aldırış etmeden kırtasiye yardımında bulunmak için Uludağ Üniversitesi Kampüsü'ne geldik ve sınav kalemlerini topladık. Çok duygulandık. Gördüğünüz gibi büyük bir koli doldu, diğer taraftarlarda 5 koli doldurulmuş. Türk milletine ve gönüllü gençlere teşekkür ediyorum" dedi.



