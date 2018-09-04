Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran:'Şarbon hastalığının bir çok noktada görülmesi Türkiye üzerinde bir operasyon ihtimalini akla getiriyor'



- Bursa İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, şarbon hastalığının aynı anda birkaç noktada görülmesinin, bunun Türkiye üzerinde bir operasyon olma ihtimalini akla getirdiğini söyledi.



Bursa İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, şarbon hastalığı ile alakalı açıklama yaptı. Oran, “Şarbon hastalığıyla alakalı bizim dikkatimiz çeken aynı anda birkaç noktada başlamış olması. Bunun Türkiye üzerinde bir operasyona bağlı olarak gerçekleştiği kanaatini uyandırdı. Toplumda birden panik havasının ortaya çıkması, insanların tedirgin edilmesiyle bu şekilde değerlendiriyoruz. Bir anda birkaç yerde ortaya çıkması, insanları tedirgin etme hedefine ulaşıldığını gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Allah’ın izniyle bunları atlatacaktır” dedi.

“Doların artması Türk hayvancılığı açısından fırsat” Dolardaki yükselmeye kendi açılarından baktıklarını anlatan Oran, “Türk hayvancılığı için mükemmel fırsattır. Yapacağımız çalışmalarla kendi etimizi üretmenin daha ileri aşamaya gitmesini sağlayacağız. Hedefimizin belirlenmesi lazımdır. Hedefimiz sadece Türkiye’deki insanların ihtiyacını karşılamak değil, mükemmel bir üretim yaparak yurt dışına ihracatı yapma imkanımız olabilir. Kendimizle beraber, dünyadaki mazlum milletlere yardım edebiliriz. Bizim projelerimiz var, yetkili makamlara sunacağız. Elimizdeki kaynakları değerlendirmemiz lazım. Dolardaki yükselme dezavantaj olarak gözükse de hayvancılık açısından avantajdır” diye konuştu.

Oran, kurban bayramı biter bitmez önlerindeki bayram için hazırlık yapılması gerektiğini dile getirerek, bu durumdan üretici ve tüketicilerin memnun kalması gerektiğini söyledi.



(AF-MŞ)

