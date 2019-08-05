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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - BURSA

Bursa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - BURSA

- Havadan görüntü - Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve "sabotaj" ihtimali olduğu değerlendirilen orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyorBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan orman yangınına 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Orhaneli - Mustafakemalpaşa sınırındaki Ömeraltı Mahallesi yakınlarında 5 - 6 noktada orman yangını çıktı."Sabotaj" olduğu değerlendirilen yangına Bursa ve çevre illerden ekipler sevk edildi.Toplam 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale edilen yangında 3 nokta kontrol altına alınırken diğer yanan yerlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Orman Yangını Helikopter Trol 

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