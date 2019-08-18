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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa'daki kazada yaşlı adam feci şekilde can verdi

Bursa'daki kazada yaşlı adam feci şekilde can verdi

Olay yerinden detay

Polis Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Cesetten görüntü
-Kaza yapan araç
-Yaşlı adamın fotosu

( BURSA )- Yolun karşısına geçmeyen çalışan yaşlı adam feci şekilde can verdi BURSA

- Bursa’nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza, Bursa’nın Gemlik ilçesi İstanbul Karayolu’nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Baştürk (75), K.B., idaresindeki 34 BNG 508 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre savruldu. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baştürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Baştürk’ün cesedi, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Sürücü K.B., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza sebebiyle Gemlik-İstanbul Karayolu, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Cesedin ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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