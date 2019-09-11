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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'daki kazada hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'daki kazada hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

cenazeden görüntü

Temizlik İşçisi Sağlık Ekibi Belediye İşçisi Cenaze Namazı Aşırı Hız 

-cenaze namazının kılınması
-cenazeye katılanlar
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçi Fikret Mutlu toprağa verildi.
Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde dün gece Bülent İ. (45) yönetimindeki 16 V 1605 otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil ile kamyonun arasında sıkışan temizlik işçisi Fikret Mutlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk babası Fikret Mutlu, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.Kazada hayatını kaybeden Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri'nde çalışanı Fikret Mutlu, Çeltikçi Camii'nde bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenazeye, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, belediye çalışanları ile yakınları katıldı.
Öte yandan otomobil sürücüsü Bülent İ. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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