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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'daki kadın cinayetinin ardından dram çıktı

Bursa'daki kadın cinayetinin ardından dram çıktı

ARŞİV

Kadın Cinayeti Beyin Kanaması Silahlı Saldırı Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Halayda ölen eşinin görüntüleri
-CenazeDEN GÖRÜNTÜ
-OLAY YERİ
-KADIN VE EŞİNİN FOTOĞRAFLARI

( BURSA )- Öldürülen kuaför kadının eşinin de geçtiğimiz yıl Antalya'da tatil esnasında halay çekerken fenalaşarak ölen teknisyen olduğu ortaya çıktı- Geçen yıl kocası halay çekerken ölmüştü, bu sene de kendisi aracında silahlı saldırı sonucu BURSA

- Bursa'da bayan kuaförü bir kadın aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öldürülen Günay Torun'un eşi Hilmi Torun'un geçtiğimiz yıl Antalya'da tatil esnasında halay çekerken beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. 34 PG 4315 plakalı otomobilin içinde 3 el ateş edildiği öğrenilen Günay Torun (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin anında müdahale ettiği olayda Torun'un olay yerinde hayatını kaybettiği, görgü şahitlerine göre beyaz renkli bir otomobilden 5-6 el ateş edildiği öne sürüldü. Torun'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre, zanlının yakın bir akrabası olduğu ve adı açıklanmayan zanlı ile alakalı çalışma başlatıldığı öğrenildi. Cinayete kurban giden Torun'un ilçede bayan kuaförlüğü yaptığı, sevilen bir esnaf olduğu, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri eş galini belirledikleri cinayet zanlısı için arama çalışması başlattı. Öte yandan Torun'un röntgen bölümü sorumlusu eşi Hilmi Torun ise geçtiğimiz yıl Antalya'da tatilde halay çekerken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Günay Torun cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu. (HT-HG-İHS
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