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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'daki doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında

Bursa'daki doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında

Patlama anı

Doğalgaz Hastane Güvenlik Kamerası Gaz Sıkışması Doğalgaz Patlaması 

-Arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da meydana gelen patlama saniye saniye kameralara yansıdı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı. Patlama anı güvenlik kameralarıne saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 18 yaşındaki Elif Geldi ile Şehmus Bora (32) evin önüne geldikleri sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamadan sonra sokağı tozla bulutu kaplarken, çevredeki vatandaşları ise yardım için olay yerine koştukları anlar yer aldı. Yıkılan evdeki Hikmet Güner ile yoldan geçen Şehmus Bora yaralIı olarek kurtulurken, Elif Geldi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AÇ-
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