Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaza sonrası olay yerinden görüntü.

( BURSA ) BURSA

Tahkikat Trafik Kazası Kırmızı Işık Benzin 


- Bursa Mustafakemalpaşa’daki sanayi benzinliği önündeki ışıklarda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralandı.Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre H.Ç. idaresindeki 16 EFV 96 plakalı araç, sürücüsünü kırmızı ışığı ve ışıkta bekleyen araçları fark etmemesiyle 16 EEM 81 plakalı araca çarptı. 16 EEM 81 plakalı araç ise kırmızı ışıkta en önde bekleyen T.Y. yönetimindeki 16 EEC 60 plakalı araca çarptı. Kaza sonrasında 3 araçta da hasar meydana geldi. Kaza sırasında 16 EEM 81 plakalı araç sürücüsü yaralanırken acil müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonrasında ise sürücü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürücü kaza sonrasında çok dalgın olduğunu ve acil durumunun olduğunu ifade etti.
Kaza nedeniyle yolda uzun süre araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden trafik ekiplerince tutanak tutularak yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı