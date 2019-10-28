Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da zeytin hasadı başladı

Bursa’da zeytin hasadı başladı

Drone ile zeytinliklerin görüntüsü

Zeytin Ağacı Zeytinli Kooperatif Zeytinlik Irak 

-Zeytin toplanması
-Üretici Kamil Cengiz röportajı
-Zeytin toplayan kadın röportajı
-zeytin toplanmasının drone ile görüntüsü
-arşiv

( BURSA ) -- Zeytin üreticisi alternatif ürünlere yöneliyor BURSA

- Bursa’nın dünyaca ünlü sofralık zeytininin hasadı başladı.
İznikli üretici bu yıl zeytinin geçen senelere göre seyrek olduğunu söyledi.

Her yıl bin bir zahmetle tek tek dalından kopartılarak onlarca aşamadan geçtikten sonra yemeye hazır halen gelen Bursa’nın sofralık zeytinin hasadına başlandı. Sabah güneş doğmasıyla birlikte yaygı ve kasalarını koydukları traktörleriyle birlikte yola çıkan üreticiler, işe ağaç dibine dökülen zeytinleri toplayarak başlıyor. Daha sonra zeytin ağaçlarının altına yaygılarını yayarak, merdivenleri ağaçlara dayayıp dalından zeytinleri tek tek kopartıyorlar. Yaygıların üzerine düşen zeytinler kasalara dolduruluyor. Akşam topladıkları zeytinleri evlerine götüren üreticiler burada zeytinleri makinede boy boy ayırma tasnif ediyor. Ayırdıkları zeytinleri isteyen Marmarabirlik’e verirken, isteyen de mahzenlerine dökerek olgunlaşmaya bırakıyor. Mahzene dökülen zeytinler 6 ayda oluyor. Mahzende olgunlaşan zeytinlerini köylüler tüccarlara satıyor. Bursa’nın İznik İlçesi’nde zeytin üreten Kamil Cengiz, “Bugün sezonu açtık. 600’e yakın zeytin ağacımız var. Zeytinlerimiz çok olmuş olsa 10-15 ton yapar ama bu yıl 3 ton ancak alabileceğiz. Tarlada zeytinlerin tutumu hava şartlarından dolayı az. Geçen sene 10 ton üzerinde zeytin almıştık. Şu an tüccar zeytin almıyor. Zeytin alım kotası bitince üreticiye tüccarların alım yapmasını bekleyeceğiz. Tüccarlar artık 3-5 lira ne fiyat verirse alacaklar. Üretici zeytine alternatif ürünler aramakta. Kivi ekimi çok yaygınlaştı. Şeftali ekiliyor. Bu yıl zeytin iri ama az. Piyasada zeytin 11 TL, kooperatifin açıkladığı fiyat 12,60 TL’dir. 15 liranın üstünde olması gerekiyor ama çok zor” dedi.
Marmarabirlik ise üreticiden bu sene 42 bin 500 ton zeytin alımı yapacak. (SD-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı