Bursa'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

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- Bursa'da Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik ortak operasyon yaptı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Bursa Polisi, şehirde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Önceden tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.Y, E.Ç, M.K, A.Ç, O.E, İ.B, İ.G. ile yaşları küçük B.İ. ve Y.M.'nin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 160 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannobinoid ve 1 adet hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların buradaki işlemleri devam ediyor.

