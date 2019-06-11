Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Bursa'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Amfetamin Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin 

-ele geçirilenlerin fotoğrafları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik ortak operasyon yaptı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Bursa Polisi, şehirde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Önceden tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.Y, E.Ç, M.K, A.Ç, O.E, İ.B, İ.G. ile yaşları küçük B.İ. ve Y.M.'nin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 160 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannobinoid ve 1 adet hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların buradaki işlemleri devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Omzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla SürüklediOmzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla Sürükledi
Peş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda GözaltıPeş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda Gözaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı