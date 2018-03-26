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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da zehir tacirlerine darbe: 8 gözaltı Haberi

Bursa'da zehir tacirlerine darbe: 8 gözaltı Haberi

şahısların adliyeye çıkarılması

( BURSA )- 3 farklı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı BURSA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Gizli Bölme Metamfetamin 


- Bursa'da, narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda uyuşturucu ile 50 bin lira para ele geçirildi. Narkotik ekipleri, Osmangazi’de durdurdukları 68 plakalı araçta yaptıkları aramada, gizli bölmelere zulalanmış 245 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 3 adet şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Araçta bulunan H.A, İ.Y. ve Y.K. gözaltına alındı. Ekipler bir başka operasyonda ise, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.T. ve K.E’ye ait aracı durdurdu. Aramada 150 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira para ele geçirildi. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen S.Y. ve M.K. ile bu şahıslara uyuşturucu sattığı öğrenilen Y.D. gözaltına alındı. Yapılan 3 farklı operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden Y.D. ve H.A. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, S.Y. ve M.K. hakkında ise uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 4 şahsın işlemleri devam ediyor.
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