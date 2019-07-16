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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da yolu trafiğe kapatan magandalar alkol alıp oyun oynadı

Bursa'da yolu trafiğe kapatan magandalar alkol alıp oyun oynadı

oynamalarından detay

İnternet Sitesi Kamera İçki Şişesi 

-araçtan içeri girmeleri

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da ana yolda aracını durdurup, elinde alkol şişesi ile yolu trafiğe kapatan kişi aniden oynamaya başladı.
Bir süre sonra araçlarına binen şahısların yolu kapatması kameralar tarafından kaydedildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sıcaksu Kültürpark Metro İstasyonu önünde meydana geldi. www.bursadabugun.com internet sitesinde yer alan habere göre, iki kişi aracıyla seyir halindeyken ana yolda durdu. Araçlarından inen 2 kişi yolu trafiğe kapatıp oynamaya başladı.
Şahıslardan birinin elindeki içki şişesi ise dikkat çekti. Bir süre oynayarak, kendi şeritlerini trafiğe kapatan iki kişi daha sonra araçlarıyla ayrıldı. Bu görüntüler ise an be an kaydedildi.
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