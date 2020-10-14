Bursa'da yok artık 'Deve' dedirtti...Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte böyle sürüklediler

- Bursa'da bir deveyi kamyonetin arkasına bağladılar, trafiği aldırış etmeden yollarına devam ettiler. Olay, Bursa yakın çevre yolu Samanlı kavşağında meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, boynundan halatla kamyonete bağlanan deve seyir halindeki trafikte metrelerce sürüklendi. Deve'nin eziyet çektiği ve trafiğin durma noktasına geldiği anlar anbean görüntülendi. Trafikte bazı sürücüler ise tepkilerini korna çalarak belirtti.
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