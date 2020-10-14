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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da yok artık 'Deve' dedirtti...Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte böyle sürüklediler

Bursa'da yok artık 'Deve' dedirtti...Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte böyle sürüklediler

Deveden detay

( BURSA ) BURSA

Kamera Cep Telefonu Yok Artık 


- Bursa'da bir deveyi kamyonetin arkasına bağladılar, trafiği aldırış etmeden yollarına devam ettiler. Olay, Bursa yakın çevre yolu Samanlı kavşağında meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, boynundan halatla kamyonete bağlanan deve seyir halindeki trafikte metrelerce sürüklendi. Deve'nin eziyet çektiği ve trafiğin durma noktasına geldiği anlar anbean görüntülendi. Trafikte bazı sürücüler ise tepkilerini korna çalarak belirtti.

Yok Artık Hakkında
Bundan böyle en şaşırtıcı bilimsel gelişmeleri, en gizemli tarihi olayları ve en enteresan keşifleri sizlerle paylaşacağız. "Yok Artık" her cumartesi saat 12.15’de Beyaz Tv’de...
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