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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da yetiştirilen kızıl geyikler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor İzle

Bursa'da yetiştirilen kızıl geyikler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor İzle

geyiklerin üreme merkezinde yakalanması

Hastalık Akalan Sayılar 

-geyiklerin kamyonlara yüklenmesi
-geyiklerin salınacak olan bölgeye gelmesi
-farklı açılardan detaylar
-drone görüntüleri

( BURSA - HD) BURSA

- Bursa’da kurulan üreme merkezinde yetiştirilen kızıl geyiklerden 5 adedi Bilecik’te tabiatla buluştu. Yeryüzü üzerinde yaşayan en büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyikler (Cervus elaphus) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıyor. Bu merkezlerde üreyen bireyler ise farklı bölgelerdeki tabii yaşam alanlarına gönderiliyor. Bu çerçevede Bursa’da kurulan merkezde yetiştirilen kızıl geyiklerden 5 adedi Bilecik’te tabiatla buluştu. Bursa’da Yetiştirilen Kızıl Geyiklerden 27 Adeti Farklı Bölgelere Nakledildi. Bu çerçevede Uludağ Üniversitesi ve DKMP Genel Müdürlüğü arasında 2004 yılında imzalanan protokole istinaden Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde oluşturulan merkezde 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye’de kızıl geyiklerin aşırı avlanma sonucu sayılarının azaldığını ve eski yayılış alanlarını yitirdiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, “Günümüzde bu türümüz bölgesel olarak belirli yerlerde yaşıyorlar. Bizler ise kızıl geyiklerin yayılış alanlarını artırmak için bu bölgelerde kurduğumuz yetiştirme merkezlerinde çoğaltıyor ve soy karışımı için Türkiye’nin farklı bölgelerine naklediyoruz. Böylece bu türümüzün hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını temin ediyoruz” dedi.
Türkiye genelinde 5 ayrı merkezde yetiştirme çalışmalarına devam ettiklerinin de altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki günlerde Gümüşhane, Eskişehir ve Kocaeli’ye de nakil yapmayı planlıyoruz. Böylece ülkemizde geyik popülasyonu arttırıyor ve yaban hayatı destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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