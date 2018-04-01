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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da 'Yetim Dayanışma gecesi' İzle

Bursa'da 'Yetim Dayanışma gecesi' İzle

Kuran-ı Kerim tilaveti

Yetim Buluşması Kısa Film Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Hassasiyet 

-Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan açıklalamalr
-seyirciler detay
-çocuklar detay
-kısa filmler detay
-detaylar

( BURSA - HD) Bursa'da "Yetim Dayanışma gecesi" BURSA

- İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi "Yetim dayanışma gecesi" düzenledi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, bu yıl 7’incisi düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri kapsamında 'Yetim Dayanışma Gecesi' düzenlendi.
Pakistan ve Suriye’den Bursa’ya gelen yetim çocuklar, gecede sahne aldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda, Suriye ve Azerbaycan'dan gelen yetim çocukların sahnelediği tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Derneğin 10 yıllık çalışmalarından oluşan sine vizyon gösterisi de izleyicilere sunuldu. İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan,"1 Mart 31 Mayıs etkinlik kapmasında bu gece yetim buluşmasını organize ediyoruz. Özellikle dünyadaki yetim sayısının 400 milyon ulaştı. Yetimi halkımızla paylaşmak ve onların dertlerini de gidermek ve yaptığımız projeleri de onlarla paylaşmak adına bu geceyi düzenledik. Bu gece Pakistan'dan Suriye'den yetim misafirlerimiz var. Onlarla güzel bir geceyi de temenni ediyoruz. İnşallah bu vesileyle de dünya da hiçbir yetimin kalmamasına kadar da gayretli ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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