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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da yaşayan Sürmeneli iş adamları ve bürokratlar kahvaltıda bir araya geldi İzle

Bursa’da yaşayan Sürmeneli iş adamları ve bürokratlar kahvaltıda bir araya geldi İzle

Kahvaltıdan detaylar

Toplantı 

-Eski Bakan Faruk Çelik'in gelişi
-Dernek adına konuşan Yasin Sağer ile röportaj

( BURSA ) BURSA

- Sürmeneli iş adamları ve bürokratlar düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik de katıldı.
Bursa’da Sürmeneli İş adamları ve Bürokratları Derneği’nin düzenlediği kahvaltıya iş adamları, bürokratlar ve Trabzon Sürmeneliler katıldı.
Bir otelde düzenlenen tanışma ve kaynaşma toplantısına Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik de katıldı.
Sürmeneli İş adamları ve Bürokratları Derneği adına konuşan Yasin Sağer, “Organizasyon Sürmene, Köprübaşı ilçeleri ve Beşköy beldemizin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik oldu. Beşköy Beldesi’nin farklı özellikleri var. Beldemizden çok sayıda bürokrat, siyasetçi ve iş adamı çıkmıştır. Bizim yöremizin dağlık olması sebebi ile insanlarımız hep okudu. İnsanımız batıya göç edince oralarda eğitim aldı ve üst düzey bürokratlarımız yetişti. Bundan biz gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun amacı bir araya gelerek tanışmaktır. Bursa’da 3-4 bin Sürmeneli yaşadığını zannediyorum fakat birbirimizi tanımıyoruz. Bu kahvaltı da bizlerin bir araya gelmesine bir vesile oldu. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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